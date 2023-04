Exportações de café de Uganda aumentam 2% em março

As exportações de café de Uganda subiram em março em comparação com o ano anterior, com os exportadores liberando volumes maiores de armazéns para lucrar com os preços globais favoráveis dos grãos robusta, disse o regulador estatal do setor.

O país do leste africano é o maior exportador de café da África, seguido pela Etiópia e cultiva predominantemente a variedade robusta da safra.

Em março, Uganda embarcou um total de 487.797 sacas de café de 60 quilos, um aumento de 2% em relação ao ano anterior, informou a Autoridade de Desenvolvimento do Café de Uganda (UCDA) em um relatório.

O aumento foi impulsionado pelos exportadores liberando volumes maiores de estoques de armazéns para lucrar com os preços favoráveis do feijão robusta, disse a UCDA no relatório.