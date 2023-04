Exportações de carne de frango comparadas com abril/22 ganham mais no percentual de volume do que faturamento

De acordo com informações da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Governo Federal, divulgadas nesta segunda-feira (24), as exportações de carne de aves e suas miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas nos 13 dias úteis de abril tem volume percentual maior do que a arrecadação perante abril/22.

A receita obtida com as exportações de carne de frango até este momento de abril, US$ 584.447,36, representa 78,11% do total arrecadado em todo o mês de abril de 2022, que foi de US$ 748.185,385. No caso do volume embarcado, as 310.377,527 toneladas são 80,3% do total registrado em abril do ano passado, quantia de 386.510,007 toneladas.

O faturamento por média diária até o momento do mês foi de US$ 44.957,489, quantia 14,2% a mais do que o registrado abril de 2022. No comparativo com a semana anterior, houve recuo de 6,02%.

No caso das toneladas por média diária, foram 23.875,194, houve elevação de 17,4% no comparativo com o mesmo mês de 2022. Quando comparado ao resultado no quesito da semana anterior, observa-se retração de 6,37%.

Já o preço pago por tonelada, US$ 1.883,020, é 2,7% inferior ao praticado em abril do ano passado. O resultado, frente ao valor atingido na semana anterior, representa tímida alta de 0,37%.