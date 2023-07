Exportações de carne suína brasileira terminam junho superando em volume e faturamento junho/22 e maio/23

Segundo análise divulgada pela DATAGRO, o estreitamento das relações entre Brasil e China, reforçado pelo fato de que a carne suína brasileira foi a que mais ganhou espaço nas importações da proteína pelos chineses em 2023, é um ponto a ser levado em conta. Outro fator é que, na China, os preços ofertados pelo suíno estão baixos, o que limita o aumento da produção local.

A receita obtida com as exportações de carne suína até o final do mês de junho, US$ 248.327,943, superou em 24,54% do total arrecadado em todo o mês de junho de 2022, que foi de US$ 202.636,134. No caso do volume embarcado, as 97.139,221 toneladas são 16,51% a mais do que o total registrado em junho do ano passado, quantidade de 83.371,448 toneladas.

Em comparação com o faturamento com a proteína exportada em maio deste ano, os US$ 248.327,943 arrecadados em junho deste ano representam aumento de 5,28% em relação aos US$ 235.859,181 registrados em maio deste ano. Já em relação ao volume embarcado, as 97.139,221 toneladas computadas neste mês de junho são 6,5% superiores quando comparadas às 91.158,222 toneladas exportadas em maio.

O faturamento por média diária até o final de junho foi de US$ 11.825,140, quantia 22,5% a mais do que junho de 2022. No comparativo com a semana anterior, houve recuo de 6,6% no comparativo com os US$ 12.664,545 vistos na semana passada.

No caso das toneladas por média diária, foram 4.625,677, houve crescimento de 16,5% no comparativo com o mesmo mês de 2022. Quando comparado ao resultado no quesito da semana anterior, observa-se baixa de 6,78%, comparado às 4.946,518 toneladas da semana passada.

Já o preço pago por tonelada, US$ 2556,412, é 5,2% superior ao praticado em junho passado. O resultado, frente ao valor atingido na semana anterior, representa diminuição de 50,35% em relação aos US$ 5.149,548 anteriores.