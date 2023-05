Exportações de milho cedem, em volume, mais de 60% em relação a abril de 2022 e comparado a março de 2023

O mês de abril termina com o o volume acumulado de 470.805,341 toneladas embarcadas de milho não moído (exceto milho doce), segundo dados divulgados a respeito do desempenho da categoria nos 18 dias úteis do mês pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex), ligada ao Governo Federal, nesta terça-feira (2). Esta quantia representa 68,2% do total embarcado em abril de 2022. Ao observar o faturamento, abril de 2023 se encerra com US$ 146.961,544, 63,3% do que foi atingido no mês de abril do ano passado.

Em relação ao mês de março, o volume de 470.805,341 alcançado neste abril representa queda de 64,74% frente às 1.335.257,5 toneladas exportadas em março. No caso da arrecadação, também foi registrada diminuição, na ordem de 63,5%, quando confrontados os valores de US$ 146.961,544 milhões faturados neste mês de abril contra US$ 403.213,8 milhões em março.

Segundo Roberto Carlos Rafael, da Germinar Corretora, esta queda já era esperada, uma vez que o programa de exportações está voltado praticamente todo para a soja neste momento. “São navios com o cereal que saíram do Rio Grande do Sul e do Pará (Santarém) e estamos com alguns atrasos em navios que estão chegando agora com a soja nos destinos finais”.

Mais para o final de junho as exportações devem começar a ganhar um pouco mais de tração, com a entrada da safrinha de milho, e julho estas exportações ganharão ritmo, de fato, segundo o especialista.

O faturamento por média diária do cereal neste final de mês foi de US$ 8.164,530, quantia 33,1% inferior ao registrado no mesmo mês do ano passado, US$ 12.200,796.

Sobre as toneladas por média diária, a queda foi de 28% neste mês de abril, comparando o volume de 26.155,852 embarcado diariamente com 36.331,358 exportados em média, por dia, em abril de 2022.

O preço pago por tonelada também caiu, passando de US$ 335,819 em abril do ano passado para US$ 312,149 em abril de 2023, perfazendo um recuo de 7%.