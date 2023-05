Exportações do Brasil de arroz em casca somam 163,72 mil tem março/abril

De arroz beneficiado, foram enviadas ao exterior 35,47 mil toneladas no período, queda de 48,5% na comparação com o anterior. Já as exportações de arroz quebrado somaram 56,72 mil toneladas na temporada, retração de 62,1% frente o mesmo momento do ano passado. As informações foram elaboradas pelo analista de SAFRAS & Mercado, Evandro Oliveira.

Importações

As importações brasileiras de arroz em casca totalizaram 6,47 mil toneladas no acumulado temporada 2023/24 – março/abril, 65% inferior ao mesmo momento da temporada 2022/23. De arroz beneficiado, foram trazidas do exterior 143,09 mil toneladas no período, baixa de 4% frente ao mesmo momento do ano passado. Já as importações de arroz descascado somaram 102,32 mil toneladas na temporada, recuo de 10% se comparado com igual período de 2022. De arroz quebrado foram importadas 11,96 mil toneladas no período, alta de 6% frente igual momento de 2022.