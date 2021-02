A Galeria de Vidro da Plataforma Cultural recebe nesta sexta-feira (19) a exposição “Mulheres em Cena”, a partir das 19 horas, com obras autorais de Marilena Grolli e Erika Pedraza. A mostra ficará aberta até o dia 26 de março e pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30. A exposição conta com apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur).

“Mulheres em Cena” é composta por trinta obras autorais feitas nas técnicas de grafite, acrílica e outras, sendo quinze obras de Marilena e outras quinze de Erika. Alguns dos quadros foram feitos exclusivamente para a exposição.

A mostra tem parceria com a Nação Hip Hop Brasil MS e, no dia da inauguração, contará com rappers e MC’s promovendo apresentações musicais.

“O nome da exposição surgiu porque tanto eu quanto a Erika trabalhamos com arte urbana e, no nosso meio, dizemos que estamos na cena urbana, daí pensamos em trazer essa realidade para o título da mostra”, pontua Marilena.

Todas as obras estarão à venda e podem ser adquiridas diretamente no local.

É importante ressaltar que o evento segue todas as normas de biossegurança, exigindo inclusive o uso obrigatório de máscara de proteção individual e controle de lotação de acordo com decreto vigente.

Sobre as artistas

Marilena é graduada em bacharel em Artes Visuais pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS – 2002) e pós-graduada (Especialização) em Arte e Educação pela Faculdade Unidas de Campo Grande (Fic/Unaes – 2004). Além de cursos, oficinas na área de Artes Visuais. Já realizou diversas exposições tanto individuais quanto coletivas, nacional e internacionalmente, além de ser selecionada e premiada com sua produção artística, tanto no estado quanto em nível nacional. Foi jurada, coordenadora e curadora de diversas exposições, Salões e eventos na área de Artes.

Atualmente é Presidente da Nação Hip Hop Brasil MS, Galerista, Gestora de Artes do Núcleo de Artes Visuais da Fundação de Cultura de Mato Grosso do sul, Patrona da cadeira número 10 da Academia Feminina de Letras e Artes de MS.

Erika Pedraza se formou em Artes Visuais pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e há 10 anos seus trabalhos transbordam através dos muros da periferia, prédios centrais e exposições regionais, nacionais e até internacional. Mesclando entre mais diversas técnicas e estilos, como caricatura, pintura em tela e muralismo, Erika passou a integrar o Coletivo De Mulheres Negras de MS – CM NEGRAS MS em 2016. Foi a partir desse momento que despertou sua identidade e consciência, voltando sua expressão para a militância e o protesto através da arte.

Serviço – A Galeria de Vidro está localizada dentro da Plataforma Cultural, na Avenida Calógeras, 3015, Centro. É preciso confirmar presença para participar do lançamento no dia 19 de fevereiro pelo telefone 67 9 9200-3730. Capacidade máxima de 60 pessoas.