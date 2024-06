EXPOSONORA 2024 supera expectativas e gera R$ 10 milhões em negócios.

A 3ª edição da Exposição de Tecnologia e Inovação no Agronegócio de Sonora, EXPOSONORA 2024, realizada entre 31 de maio e 2 de junho, em comemoração ao 36º aniversário do município, superou todas as expectativas.

Estima-se que 40 mil pessoas passaram pelo Clube do Laço Kansas durante os três dias de Exposição, movimentando aproximadamente R$ 10 milhões em negócios, fora as previsões de vendas futuras.

Segundo a gerente de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Cris Ferreira, o movimento no comércio da cidade foi intenso, refletindo um aquecimento significativo da economia local. “Os hotéis ficaram lotados, os restaurantes, todo tipo de comércio — de maquiagem a loja de roupas — todos tiveram um enorme movimento”, destacou.

Esse aumento na atividade comercial gerou um impacto positivo na economia local, promovendo não apenas o aumento nas vendas, mas também a criação de empregos temporários e o fortalecimento da renda dos trabalhadores locais. “A movimentação intensa beneficiou diretamente diversos setores, proporcionando uma maior circulação de dinheiro e contribuindo para a estabilidade econômica da nossa região”, acrescentou a gerente municipal.

“A exposição, sendo um evento recente, foi muito bem organizada e tem grande potencial para se tornar a maior do norte do Mato Grosso do Sul. A organização fez um excelente trabalho. Sonora é uma região muito desenvolvida na área da agricultura. Isso nos proporcionou bons diálogos com os agricultores locais durante o evento e também mostrou os benefícios dos nossos produtos, o que nos trouxe novos clientes. Realizamos grandes negócios, fizemos uma venda de R$ 3,5 milhões e esta é minha primeira participação na exposição. Com certeza, estaremos presentes no próximo ano”, disse Oender Luis, Representante Técnico de Vendas da Dimicron, empresa de insumos agrícolas.

A AgroTrevo Soluções Agropecuárias informou que cerca de 70 pessoas visitaram seu estande, gerando uma projeção de vendas futuras de cerca de R$ 1,6 milhão.

A Coamo destaca que mais de 500 pessoas passaram pelo estande nos três dias de Exposição.

A Soldamaq, de Campo Grande, teve grande movimentação em seu estande, enquanto a NISSAN, atraiu olhares curiosos nas novidades da fabricante global de veículos.

A Usina Sonora e a Vetorial atraíram o público com explicações detalhadas e interativas sobre os processos, desde a plantação dos produtos primários.

As empresas que participaram da EXPOSONORA 2024 foram:

Agrotrevo

Alfa

Casa Do Artesão

Casimiro

Coamo

Cointa

Dimicron

Famasul

Giga Net

Gota

Grupo R Solar

Nissan

Pantanal Drones

Pulveriza

Sicredi

Sindicato Rural De Sonora

Soldamaq

Usina Sonora

Valtra Shark

Vetorial

Ao todo, até o último levantamento realizado pela Comissão Organizadora da EXPOSONORA 2024, foram vendidos cerca R$ 9,8 milhões e cerca de R$ 1,6 milhão em vendas futuras. Todas as empresas expositoras finalizaram a Exposição exitosas. O comércio local ainda não fez o levantamento, mas a movimentação na cidade foi grande.

Embaixador da EXPOSONORA 2024



Este ano, a Administração Municipal, para fomentar a visibilidade da Exposição, concedeu o título de embaixador da EXPOSONORA 2024 ao produtor rural Eduardo Introvini, do Grupo Introvini. “Fico muito honrado em receber esse título da Administração da cidade, do prefeito Enelto, porque estamos sempre participando de tudo aqui, tentando ajudar de alguma forma. E ser um representante do agro, estar inserido no agronegócio, ajuda a fortalecer a festa que, a cada ano, tem ficado cada vez melhor e tem tudo para ser a maior da região norte do Mato Grosso do Sul. Sonora está cada vez mais bem vista pelas empresas, pelos investidores e a realização dessa feira com certeza é um diferencial”, destacou o agrônomo e produtor rural.

Para o chefe de gabinete e idealizador da EXPOSONORA, Thiago Lima Matos, a união e a criatividade de toda a equipe organizadora foram essenciais para o sucesso da exposição. “Desde o marketing até a montagem das estruturas, tudo foi pensado e trabalhado com dedicação e união entre todos os colaboradores, o que garantiu o sucesso da EXPOSONORA. Aumentou significativamente o número de empresas expositoras; grandes empresas aderiram à feira nesta edição, como a COAMO, a Vetorial, e a Usina Sonora, que sempre foi parceira nossa. A parceria do Governo do Estado, da Famasul, do Senar e da Câmara Municipal foi de fundamental importância. Estamos realizados, todo o esforço valeu a pena”, comemorou.

A primeira-dama do município, Adenir Franco, também se alegrou com os resultados recordes das vendas na Praça de Alimentação e das bebidas, que foram revertidas em recursos para a APAE de Sonora e a Associação dos Autistas de Sonora. “Este ano, triplicamos o valor arrecadado e estamos muito felizes com esse resultado. As vendas das bebidas nos três dias foram revertidas para a APAE e para a Associação dos Autistas, totalizando aproximadamente R$ 49 mil. Os pequenos comerciantes, de espetinho a pipoca, também tiveram vendas muito positivas, mostrando o quão grande fomos este ano”, vibrou Adenir.

Entrada Solidária

A Prefeitura de Sonora, por meio da Gerência Municipal de Assistência Social e Trabalho, com o total apoio da população sonorense, arrecadou cerca de 500 kg em alimentos não perecíveis, materiais de limpeza e itens de higiene pessoal para o Rio Grande do Sul.

A entrada solidária consistiu na doação de 1 kg de alimento na entrada da Exposição para quem pudesse e quisesse ajudar. A comunidade do município não mediu esforços e doou desde arroz e feijão até fraldas descartáveis, absorventes e itens de limpeza em geral. “Sentimos a necessidade de arrecadar esses alimentos e destinar ao Rio Grande do Sul. Então, nos juntamos à campanha SOS Rio Grande do Sul com a ação de entrada solidária na Exposição. Colocamos pontos de arrecadação nas entradas da EXPOSONORA, o que deu muito certo e tivemos um resultado surpreendente. Fico feliz e agradecido à população pela colaboração em massa”, informou o prefeito Enelto Ramos da Silva.

“Sonora mostrou o tamanho do seu coração e toda a sua bondade durante essa Exposição. Esta foi uma ação muito importante em prol de ajudar os gaúchos e nossa população se juntou em peso para mostrar sua solidariedade”, elogiou a Gerente de Assistência Social e Trabalho, Calinca Lazzarotto.

Palestras

Uma grade de palestras voltadas para o agronegócio enriqueceu a EXPOSONORA 2024:

Dia 31 de maio: Engenheira agrônoma Regiane Miranda: Silvicultura em Mato Grosso do Sul – cenário atual e perspectiva. Laercio Stabile Junior: Cooperativismo e oportunidades locais.

Dia 1º de junho: Administradora rural Uliana Reis: Sucessão no agronegócio e a importância de uma mentalidade positiva.



Rodeio em Carneiro e Rodeio em Touros

O Clube do Laço Kansas foi palco de muita diversão e adrenalina com a final do Rodeio em Carneiros e a grande final do Rodeio em Touros, que coroou o peão Júlio César Rodrigues de Novo Horizonte do Sul, o grande campeão. Júlio César levou para casa o prêmio de 15 mil reais. Em segundo veio Wender Ribas, em terceiro Evandro Constantino, Maycon Douglas em quarto e Jean Mendes da Fonseca, em quinto lugar. Todos eles receberam premiação em dinheiro, que este ano contemplou os 5 primeiros classificados com um montante de 30 mil reais.

Shows

A população aprovou de primeira a grade de shows desta edição. No dia 31 de maio, a dupla sertaneja queridinha do momento, Léo e Raphael, animou todo mundo, da pista aos camarotes. No dia 1º de junho, George Henrique e Rodrigo cantaram os hits “Vem Cá Moça” e “Vai Lá em Casa Hoje” e muito mais. Todos os dias após o show principal, a Banda Brasil 2000 cantou e encantou a população até o amanhecer.

O terceiro e último dia da EXPOSONORA rendeu o melhor show de todos os tempos da cidade, segundo a opinião popular. Eduardo Costa cantou por 3 horas seguidas os maiores sucessos de todos os tempos, levando toda a população ao delírio. Além de entoar as grandes canções sertanejas, o cantor interagiu bastante com o público que se recusava a deixá-lo sair do palco. “Foi, sem dúvida, o melhor show que já assisti na minha vida, o melhor da história de Sonora. Naquela hora que ele deu a impressão que já ia deixar o palco e todos ficamos pedindo mais, e ele disse que ia cantar mais para nós, eu fiquei arrepiada. Cantou por quase mais 1h. Eu não queria que acabasse”, disse a sonorense Simone Vilela Floriano.

O evento foi prestigiado pelos vereadores Dalmi Tuta, Vera Dantas, Flavia Vasconcelos, Joaquim Cassiano, Fabio Sinuca, Laudir Junior, Alex Campos, Deuzimar Lima, Douglas Brasileiro, Arnaldo Pereira, e Jansen Peixoto, presidente da Câmara Municipal. Vereadores e prefeitos das cidades vizinhas também estiveram presentes, além do deputado estadual Gerson Claro, presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, e o secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha, representando o governador Eduardo Riedel.

Realização e Apoio

A EXPOSONORA 2024 é uma realização da Prefeitura Municipal com o apoio do Governo do Estado, Fundação de Cultura, Famasul, Senar, Câmara Municipal de Sonora, Apae de Sonora, Associação dos Autistas de Sonora e Giga Net Telecom. A produção do Rodeio foi feita pela Companhia Produções e Eventos.