A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e a Polícia Federal (PF) interromperam neste domingo (5) o jogo entre Brasil e Argentina na Arena Neo Química, em São Paulo (SP). De acordo com a ANVISA quatro jogadores da seleção argentina façam quarentena e, depois desse período, deixem o Brasil. Os jogares estão impedidos de participarem da partida. Brasil e Argentina disputam as eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar.