Policiais do SIG (Setor de Investigações Gerais), localizaram e apreenderam nesta segunda-feira (1) um revólver calibre 38 usado em uma tentativa de homicídio ocorrida no último dia 29, em uma hamburgueria no centro da capital.

De acordo com as investigações, no local houve desentendimento entre um cliente e outros frequentadores e após discussão, o autor deixou o local, retornando tempo depois com uma arma de fogo efetuando um disparo, que acertou o tórax de um dos frequentadores. Após reações dos envolvidos a arma foi retirada das mãos do autor e desapareceu do local. Durante investigações, os policiais identificaram as pessoas responsáveis pelo desaparecimento da arma e localizaram o revólver na residência de um dos indivíduos no bairro Aero Rancho.

Após a apreensão, a arma e uma testemunha dos fatos foram encaminhadas a Unidade Polícia onde foram realizados os procedimentos de praxe. O indivíduo que se encontrava na posse da arma não foi localizado e será investigado se tem participação no crime.