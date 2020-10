Denúncias de agora a tarde nos principais sites e redes sociais é de que os banqueiros do bicho de Campo Grande teriam cobrado o Governo do Estado através do secretário Eduardo Riedel, para que ele destitua do cargo o delegado Marcelo Vargas, substituindo-o por alguém indicado por eles.

Seria o preço do GARRAS e do GAECO ter feito buscas na manhã de hoje na casa do vereador Ademir Santana, apontado como um dos chefões do ‘jogo do bicho’ em nossa Capital, e que se filiou ao PSDB na Câmara de Campo Grande.

Outros sites dizem que a queda de Marcelo Vargas seria o fim da Operação Omertá. O novo plano seria derrubar o delegado do Garras Fábio Peró a fim de manda-lo para alguma cidade de fronteira onde ele – que já corre risco de vida – poderia ser executado com tranquilidade.

As denúncias criaram um ambiente de revolta e de insegurança dentro da Polícia Civil, só que o Governo do Estado, até agora não confirmou e nem desmentiu o que está sendo denunciado.