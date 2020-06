A federação de Futebol de Mato Grosso do Sul promove nesta Quarta-feira (24) reunião com todos os oito clubes participantes da segunda fase do Estadual, com objetivo tomada de decisões com relação a provável data de retorno das atividades do atual certame – Série A. Mas o vice-presidente e gerente técnico da entidade, Marco Antônio Tavares é categórico em afirmar que é praticamente impossível dar reinicio ao certame que está paralisado desde 15 de Março. “Nem pensar em realizar Campeonato Estadual de futebol antes de agosto”, afirma. O dirigente explica que diante da curva ascendente da pandemia do Coronavírus o Governo do Estado, maior patrocinador do certame Sul-mato-grossense, jamais concordaria com essa possibilidade. Justifica ainda que na atual circunstância seria muito dispendioso para os clubes, pois, existe protocolo rigoroso da CBF, e que seria impraticável para a realidade do futebol sul-mato-grossense. Tavares dá como um dos exemplos a testagem em todos os envolvidos no futebol, ou seja, em cada partida seria mais de 50 pessoas por clubes que necessitaria de testes do Coronavírus. “Se o teste mais barato custa em média R$ 115,00, imagina 1000 testes até o final do Campeonato”, destaca, Marco Antônio Tavares.