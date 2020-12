Gaeco lacrou nesta tarde de quarta-feira (2) a empresa de títulos de capitalização Pantanal Cap sediada no bairro Itanhangá, em Campo Grande/MS. Agentes do Gaeco saíram do local com quatro malotes apreendidos. Dois representantes conversam com os jornalistas. Guto Dobes que se apresentou como consultor da Pantanal Cap e o Advogado Rafael Silva Almeida. Ambos alegaram desconhecerem o teor das investigações contra a Pantanal Cap. O sorteio do próximo domingo está suspenso. Neste processo foi alegado à justiça que a Pantanal Cap comercializa e promove títulos de capitalização e que são de uma empresa com atuação nacional, a Associação dos Profissionais Liberais Universitários do Brasil (Aplub).