As aulas presenciais na Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul seguirão suspensas até o final de 2020. Desta foram os alunos seguirão estudando em casa. A medida foi confirmada pelo governador Reinaldo Azambuja, nesta segunda (05), após um levantamento do Prosseguir. A decisão foi adotada com o objetivo de reduzir a aglomeração nas escolas a fim de controlar o avanço da Covid-19, doença causada pelo novo Coronavírus, no Estado.

“Mantendo a responsabilidade e ouvindo a ciência, manteremos as aulas a distância”, declarou Azambuja. Será publicado ainda um decreto. O Governado pontuou que as escolas permanecerão abertas caso os alunos sintam a necessidade de tirar alguma dúvida com os professores. Com isso as aulas presenciais em MS só voltaram em 2021.

PLATAFORMA DIGITAL

A principal ferramenta utilizada pelas escolas neste período é a Plataforma Protagonismo Digital, lançada pela SED em 2017. No qual se tornou o principal instrumento para os professores e estudantes na criação das atividades virtuais. Com ela, a REE pode criar ambientes que simulam uma sala de aula on-line, receber feedback dos estudantes e monitorar as ações, mesmo à distância.

Uma outra alternativa adotada neste período foi a criação de sites e até mesmo portais para a distribuição de conteúdo para os estudantes. Para a manutenção do contato entre professores e alunos, as escolas também fizeram uso de grupos em aplicativos de mensagens, com a participação dos pais e da comunidade escolar em geral.