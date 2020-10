Cleber Adriano Romero Ruiz foi executado a tiros nesta tarde de segunda-feira (5), em Pedro Juan Caballero. A vítima foi “crivada” de bala dentro da sua caminhonete Ford F350. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Não há informações sobre a motivação do crime. A Polícia Nacional do Paraguai investiga o caso.