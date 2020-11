Pistoleiros atacaram nesta sexta-feira em Pedro Juan Caballero uma caminhonete e deixaram uma mulher e uma menina de seis anos feridos. Ambas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Regional. De acordo com os parentes o motorista identificado como Fredy Bordón veio a óbito no local. A Perícia esteve no local e recolheu balas de vários calibres usados no atentado com morte. O caso segue em investigação.