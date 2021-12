O Tribunal do Júri do Foro Central de Porto Alegre após dez dias de julgamento condenou pela morte de 242 pessoas os quatro réus acusados do incêndio da boate Kiss. São eles: Elissandro Callegaro Spohr, Mauro Lodeiro Hoffmann, Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Augusto Bonilha Leão. A sentença começou a ser lida na tarde desta sexta-feira (10).

CONFIRA AS PENAS: