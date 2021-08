A Polícia Federal foi às ruas na manhã desta sexta-feira (13) e prendeu o ex-deputado e presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson. Decretado pelo Ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes. O ex-parlamentar estava no município de Levy Gasparian, no Rio de Janeiro. O pedido de prisão partir da PF (Polícia Federal) no qual detectou a atuação de Roberto Jefferson em ataques aos ministros do Supremo.

Esta investigação faz parte de um novo inquérito aberto por ordem de Moraes após o arquivamento de uma ação contra atos antidemocráticos que vem apurando ações de uma organização criminal digital. De acordo com seu advogado Luiz Gustavo Pereira da Cunha, Roberto Jefferson estava em tratamento médico em casa. Não informou qual seria a doença.

A acusação que recaia sobre ele é de participação em uma organização criminosa digital montada para promover ataques à democracia.