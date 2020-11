Jornalistas e professores de matemática passaram a manhã de sexta-feira (20/11), calculando a matemática feita pelo TSE- Tribunal Regional Eleitoral que é aplicada pelos Tribunais Regionais Eleitorais em todo o País.

O cálculo põe fim às especulações da quinta-feira (19/11), que afirmavam que se Delei entrasse no cálculo o MDB perderia a ‘terceira vaga’ e a vereadora reeleita Dharleng Campos ficaria fora da composição da próxima Câmara.

CÁLCULOS MATEMÁTICOS

Pelos cálculos do TSE – os mesmos do TRE/MS – caso Delei consiga regularizar sua situação o PSD ficará com 5 (cinco) vagas que serão preenchidas por: Tiago Vargas, Valdir Gomes, Octávio Trad e Delei Pinheiro, e pela sobra elegerá Beto Avelar. O candidato Coringa “ficará fora” como 1° suplente.

O RESTO NÃO MUDA

Pelo cálculo o resto não mudará em nada, vez que o coeficiente validando os votos do Delei Pinheiro ficaria em 14.212. Para o PSD fazer 5 (cinco), mais 1 pela sobra, precisaria ter mais que 71.060 votos. O PSD juntando os votos do Delei ficou com 65.831 votos válidos.

BANCADA FEMININA

Dirimidas as dúvidas a bancada feminina na Câmara de Vereadores de Campo Grande continuará com as duas representantes: Dharleng Campos (MDB) e Camila Jara (PT).

As vagas conquistadas pelos demais partidos – PSDB, REPUBLICANOS, PODEMOS, PT, SOLIDARIEDADE, DEM, PP, PDT, PSL, PSB E O PTB – não sofrerão qualquer alteração.