F1: Após largar em nono, Max Verstappen escala posições e vence GP de Miami

O piloto Max Verstappen, da Red Bull, venceu, neste domingo (7), o Grande Prêmio de Miami da Fórmula 1. Com o resultado, o holandês abriu 14 pontos para o vice do campeonato mundial de pilotos, o mexicano Sergio Pérez, que terminou a prova em segundo.

Fernando Alonso, da Aston Martin, fechou o pódio. É quarta vez na temporada que o espanhol termina no top 3.

O atual companheiro de equipe de Verstappen, inclusive, ficou muito perto da vitória após conquistar a pole position no sábado (6), mas perdeu a vantagem depois de uma brilhante performance do bicampeão, que escalou oito posições do grid.

Ele largou em 9º depois de não conseguir abrir volta no classificatório em virtude da batida de Charles Leclerc, da Ferrari, que interrompeu o Q3.

George Russell, da Mercedes, ficou em quarto. Carlos Sainz, da Ferrari, conquistou o quinto lugar.

Além da batalha entre os carros da Red Bull, a atuação de Lewis Hamilton foi outro grande destaque do GP. O piloto da Mercedes teve dificuldades no treino classificatório e largou apenas em 13º, mas recuperou posições durante a corrida e conseguiu terminar na zona de pontuação, em sexto.

Após a batida na classificação e algumas dificuldades na pista, Leclerc finalizou a etapa em sétimo. Os carros da Alpine, conduzidos por Pierre Gasly e Esteban Ocon, ficaram em oitavo e nono. Kevin Magnussen, da Haas, chegou em décimo.

Confira o resultado do GP de Miami:

🏁 CLASSIFICATION (LAP 57/57) 🏁 How we crossed the line in Miami Gardens 🌴#MiamiGP #F1 pic.twitter.com/vdEBuVIH3h — Formula 1 (@F1) May 7, 2023