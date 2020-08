Aviões Super Tucanos da FAB interceptaram a aeronave do piloto Nélio Alves de Oliveira (70) que transportava aproximadamente 400 kg de cocaína avaliada em R$ 28 milhões. O copiloto Júlio Cesar Lima Benitez (41) também foi detido pela Força Tática da PM de Nova Andradina. A Ação aconteceu na zona rural do município de Ivinhema. De acordo com as investigações Nélio, que já foi vice-prefeito de Ponta Porã e presidente da Câmara nos anos 80 já cumpriu pena em Assunção/Paraguai. Além de ser acusado em 2004 de integrar uma organização criminosa comandada por Jorge Rafaat.