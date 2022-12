As policias Civil e Militar apreenderam uma aeronave que seria utilizada para o tráfico de drogas e prendem piloto em flagrante em Fátima do Sul. A aeronave foi interceptada por um avião Super Tucano da FAB pousando numa pista do Aeroclube Asas do MS. Os policiais foram acionados e abordaram o avião prefixo PT-WKZ branco. O piloto foi preso e declarou que decolou de Campo Grande/MS sentido fronteira com o Paraguai. Antes, porém, aterrissou na Pista do Aeroclube Asas do MS em Fátima do Sul para realizar o reabastecimento e novamente decolou sentido fronteira. Chegando à coordenada de destino, alega que aguardava o carregamento de cerca de 300 kg de cocaína, sendo que pelo transporte receberia por volta de R$ 80 mil, com a missão de transportar a droga até São Paulo, porém, acabou decolando com urgência, sem o entorpecente embarcado, após ser avisado que teriam sido flagrados por forças policiais e seriam interceptados.

Em verificação às licenças do piloto, constatou-se que elas estavam vencidas desde de 2018 e mesmo assim ele comandava aeronaves de maneira clandestina e/ou fraudulenta, alegando que estava comandando aeronave no garimpo instalado em Roraima. Informou que a aeronave que pilotava encontra-se suspensa para operações, visto estar com certificado de aeronavegabilidade suspensa, o que foi confirmado nos sistemas da agência reguladora.

Ao ser submetido a uma busca completa antes de entrar na carceragem da Unidade Policial, fora localizado em suas partes íntimas um pedaço de maconha que pesou aproximadamente 15 g, comprovando ainda a gravidade do atentado à segurança de voo ao comandar aeronaves irregulares, com licença vencida e ainda, sob influência de entorpecentes.

Por conta de tratar-se de ocorrência envolvendo modal aéreo, o DRACCO foi acionado e esteve em Fátima do Sul, onde assumiu a ocorrência e efetuou a apreensão da aeronave em razão das irregularidades, bem como efetuou a prisão em flagrante do piloto por associação ao tráfico e por ter praticado atentado à segurança de voo. Ainda foi lavrado um termo circunstanciado de infração penal em razão do porte de drogas para consumo pessoal.