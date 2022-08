Em pesquisa divulgada pelo Instituto Ranking Brasil neste sábado (13), o candidato Fabiano Reis (MDB) disparou entre os mais bem colocados para deputado estadual.

A pesquisa é do tipo quantitativa, por amostragem, com aplicação de questionário estruturado em entrevistas com abordagem pessoal em ponto de fluxo populacional e domiciliar. Significa que todos tiveram a mesma chance de serem sorteados para responderem ao questionário.

Foram entrevistados três mil eleitores acima de 16 anos em 30 municípios do Estado entre os dias 8 e 12 de agosto de 2022. O levantamento tem os registros no TSE com os números: MS-08898/2022 e BR-08328/2022. A margem de erro máxima estimada é de 1,8 pontos percentuais, para mais ou para menos. O intervalo de confiança é de 95%. A pesquisa foi encomendada pelo site MGS NEWS. O Instituto Ranking Brasil é registrado no Conre 1 com o número: 8561.

A amostra foi realizada de acordo com os dados populacionais disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referentes ao Censo 2010 e TSE/TRE-MS.

Fabiano aparece na 21º posição da lista de intenções de votos “Vou lutar com todas as forças para honrar cada abraço, cada sorriso e cada voto! Contem comigo e vamos juntos transformar o Mato Grosso do Sul” pontuou Fabiano Reis.