Fábio se torna 3º goleiro do mundo com mais jogos sem sofrer gol na história

Fábio tem acumulado marcas pessoais aos 42 anos. Ao não ser vazado na vitória do Fluminense por 3 a 0 sobre o América-MG, nesse sábado (15/04), pela primeira rodada do Brasileirão de 2023, o arqueiro se tornou o terceiro atleta com mais jogos sem sofrer gols na história do futebol.

O jogador igualou o lendário goleiro inglês Peter Shilton, com 450 partidas sem ser vazado. Lideram a pesquisa, divulgada pelo portal “Some Stats”, o goleiro Ray Clemence, com 556 jogos, e o italiano Buffon, com 503.

Confira a lista de goleiros com mais jogos sem sofrer gols:

Clemence: 556

Buffon: 503

Fábio: 450

Shilton: 450

Casillas: 440

Zoff: 439

Van der Sar: 436

Rogério Ceni: 412

Cech: 397

Zubizarreta: 386

Seaman: 385

Schmeichel: 370