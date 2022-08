O deputado federal Fábio Trad (PSD/MS) gravou um vídeo na manhã desta quarta-feira (10) no qual faz veemente defesa dos corretores de imóveis. O parlamentar manifestou-se contra a publicação do Decreto Presidencial 11.165/22, que abre o mercado imobiliário para a atuação de pessoas sem qualificação técnica.

Entre outras coisas, o decreto tira do corretor a prerrogativa da intermediação imobiliária e a competência exclusiva para a realização de atividades e serviços auxiliares, tais como a publicidade ou marketing imobiliário; o atendimento ao público; a divulgação na internet de imóveis à venda ou locação etc.

“Vamos adotar todas as medidas legislativas para sustar os efeitos desse decreto, afinal de contas a profissão do corretor de imóveis exige preparo, profissionalismo, conhecimento e técnica. Não vamos permitir que, com uma canetada, se acabe com essa importante e relevante profissão para todos os brasileiros. Contem comigo e vamos à luta!”, disse o deputado, firmando um compromisso com os cerca de 600 mil corretores que atuam no mercado imobiliário no Brasil.

REVOGADO

Horas após a publicação do vídeo do deputado Fábio Trad, o presidente da República, Jair Bolsonaro, revogou o decreto alegando ter cometido um “equívoco”. “Eu também erro, como esta semana cometi um equívoco e não tem problema nenhum voltar atrás. Determinei agora de manhã, já foi publicado no Diário Oficial da União a revogação do decreto que trata dos corretores. Vamos em frente, vamos ouvir o setor e aperfeiçoar o decreto”, disse o presidente, em Brasília, em evento promovido pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). Fábio Trad assume compromisso com corretores de imóveis pelo fortalecimento da profissão