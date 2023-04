Fabio Trad chama Rafael Tavares de golpista e é absolvido

A denúncia crime protocolada pelo deputado estadual Rafael Tavares contra o ex-deputado federal Fábio Trad foi recusada pela 3ª Vara do Juizado Especial Central nesta semana e levou em conta a imunidade parlamentar do político.

A ação de Tavares se refere a uma postagem do Instagram feita por Fábio dia 10 de janeiro, dois dias depois dos ataques de 8 de janeiro em Brasília, onde ele afirma que “foi vítima de crimes contra a sua honra, praticados pelo ora querelado por meio de postagem em sua rede social”.

Na postagem, Fábio publicou uma foto de Rafael com a seguinte legenda: “Golpista eleito deputado estadual financiando com dinheiro público ajuda jurídica para os terroristas. Isso pode, Estado Democrático de Direito?”.

A defesa do ex-parlamentar, que hoje ocupa o cargo de Controlador-Auditor na Empresa Brasileira de Turismo (Embratur), levantou, entre diversos pontos, a imunidade parlamentar de Fábio na época da postagem.

A decisão de encerrar o processo é da juíza Elisabeth Rosa Baisch.

“O antagonismo político entre os envolvidos e a polarização do tema recomendam seja observada com mais rigor a imunidade parlamentar material, de forma a se resguardar a garantia de soberana atuação do Representante do povo. Registre-se que essa garantia é posta não como privilégio individual do Parlamentar, mas sim como conquista da cidadania coletiva”, diz trecho da decisão.

Após o trânsito em julgado, o processo contra o ex-parlamentar será arquivado.

