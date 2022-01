Após o incêndio criminoso que atingiu a reserva do povo Guarani-Kaiowá no fim do ano passado, o deputado federal Fábio Trad (PSD) pede providências enérgicas para punir os criminosos que atearam fogo em uma casa de reza.

O caso aconteceu no dia 29 de dezembro, na cidade de Douradina. Caracterizada como barbárie pelo parlamentar, criminosos incendiaram a casa de reza durante a madrugada, enquanto lideranças e demais indígenas estavam dormindo.

A divulgação do caso trouxe revolta no povo Guarani Kaiowá e Aty Guassu, em nota pública divulgada, considerou o ato como “intolerância religiosa contra a religião, memória e patrimônio coletivo do povo”.

“Os rezadores(as) Nhaderu e Nhandesy sofrem cercos frequentes e ameaças de morte por praticar a religião do povo Guarani-Kaiowá. Em 2011 foram incendiadas cinco oga pysy – casas de reza Guarani-Kaiowá”, denunciou.

Indignado com o atentado e com a triste situação dos povos originários, o deputado Fábio Trad afirmou já estar tomando “urgentes e enérgicas providências”.

“Trata-se de um ato de extrema crueldade, portanto não pode ficar assim. Encaminhamos ofícios a todos os órgãos responsáveis, como a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, a Funai e o Incra, para que tomem providências práticas e urgentes contra todos os envolvidos nessa barbárie”, disse o parlamentar.