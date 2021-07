Dando continuidade ao trabalho de capacitação de pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social e com foco no incentivo à solidariedade, o Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), em parceria com a empresa Döhler, referência nacional em produtos para cama, mesa e banho está com inscrições abertas para o curso de bordado, que será ministrado pelo artesão Marcelo Darghan.

As inscrições estão sendo realizadas pelo site www.momentodohler.com.br. Após a finalização do cadastro, o participante será direcionado para um grupo fechado no Facebook, no qual será realizada a transmissão do evento.

Um kit com todo o material a ser utilizado durante o curso será entregue a cada inscrito mediante a doação de um quilo de alimento não perecível. A pessoa inscrita poderá retirar o kit no FAC (mesmo prédio do Instituto Mirim), na Avenida Fabio Zahran, 6000, entre os dias 19 e 28 de julho. Somente no sábado, o horário de retirada será das 7h30 às 12h.

No dia 27 de julho, às 15h, o evento será transmitido ao vivo no grupo fechado do Facebook, apenas para quem for de Campo Grande e tiver feito a inscrição antecipadamente.

Informações podem ser obtidas pelo Whatsapp do FAC, no número 2020-1361.