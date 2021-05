Para quem ainda não escolheu como passar o domingo de Dia das Mães, comemorado no próximo domingo, dia 9, o Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), em parceria com a Secretaria de Assistência Social (SAS), lança mais uma videoaula especial, onde a chef Adir Diniz ensina a fazer quibe assado e frito.

Uma receita fácil e rápida. Até quem não sabe cozinhar consegue fazer este prato que, por ser bem econômico, agrada além do paladar, o bolso. Para assistir as aulas é preciso fazer a inscrição no link bit.ly/especialdiadasmaesfac, que em seguida permitirá o acesso automático para o Youtube.

Conforme Tatiana Trad, primeira-dama de Campo Grande e gestora do FAC, com o curso especial de Dia das Mães é possível empreender e aproveitar para fazer um almoço delicioso para elas. “Difícil quem não goste de quibe, seja assado ou frito. Ele agrada pessoas de todas as idades”, destaca.

O FAC e a SAS têm todo um cuidado na questão de planejamento dos cursos. As aulas gravadas são criteriosamente estudadas e analisadas para trazer receitas práticas e que estão em alta no mercado. Para mais informações acesse o link http://www.campogrande.ms.gov.br