FAC encerra campanha do agasalho com mais de 26 mil itens doados às comunidades

O Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) encerrou do dia 20 de julho, a 7ª edição da Campanha do Agasalho 2023. Foram mais de 30 pontos de coleta distribuídos por Campo Grande, que ao longo de dois meses contabilizaram mais de 26 mil peças doadas, entre roupas, calçados e cobertores. As peças foram entregues nas comunidades mais vulneráveis da cidade.

“Agradecemos de todo coração a todos que vêm participando com a gente durante todas as edições e também aos que doaram pela primeira vez. É preciso destacar o quanto precisamos da ajuda da comunidade para continuar levando um pouco de carinho e conforto para aqueles que mais precisam. A cada edição esperamos que mais pessoas participem com a gente, afinal, mãos que doam amor nunca ficam vazias”, destacou a coordenadora geral do FAC, Adir Diniz.

Em sua 7ª edição, a Campanha do Agasalho acontece todo ano nos meses que antecedem a chegada do inverno. Porém, o FAC recebe doações o ano inteiro, e não apenas de roupas de frio e cobertores. Podem ser doados

móveis, eletrodomésticos, roupas de cama, mesa e banho, dentre outros. Não precisa ser novo, mas precisa estar em boas condições de uso.

Neste ano, além do setor público, a campanha ganhou novos apoiadores como os Shoppings Campo Grande, Norte Sul, Bosque dos Ipês, Pátio Central e também academias e supermercados, dentre outros. A cada ano que passa a meta é atrair cada vez mais participantes e incentivar a população campo-grandense a doar!

As doações podem ser entregues diretamente no FAC, na Avenida Fábio Zahran, 6.000, das 7h30 às 11h e das 13h às 17h30. Quem não tiver como levar, pode solicitar a retirada em casa mediante agendamento pelo telefone número 2020-1631.

Toda doação é bem-vinda!