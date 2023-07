FAC encerra Curso de Habilidades Manuais na Região do Parque dos Sábias

dO Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) encerrou nesta quinta-feira (27) o curso de Habilidades Manuais que teve início na terça-feira (25), na associação de moradores do Bairro Parque dos Sabiás. Cerca de 20 mulheres receberam o certificado pela confecção do peso de porta no formato boneca batatinha.

Valdomira de Oliveira Lopes, de 64 anos, mora no bairro há 2 anos. De acordo com ela, o artesanato é uma das fontes de renda da família. “Estou um pouco parada por conta de problemas de saúde, mas assim que melhorar vou voltar a fazer. É sempre bom participar dos cursos para aprender novas técnicas”, destaca.

Larissa Gonçalves tem 25 anos e mora no bairro há dois anos. Ela é uma das mulheres que sempre participa dos cursos. Para ela, a vantagem das aulas dentro da comunidade é aprender a técnica e fazer para presentear a família e economizar. “Gosto de fazer para dar de presente. Além de dar algo feito por mim, ainda economizo, pois acaba saindo mais barato do que comprar algo pronto”, pontua.

Nesta edição teve até quem arriscou pela primeira vez a pegar em uma agulha. É o caso de Marli Correa Mamedes, de 50 anos, que a princípio não se interessou pela confecção, mas mudou de ideia e gostou do que aprendeu. “Eu nunca tinha feito nada de artesanato porque achava que não ia conseguir, mas me surpreendi e rapidinho aprendi, e confesso que gostei. Quero fazer para presentear minha família”, esclarece.

Com foco na oferta de oportunidade de geração de renda a pessoas que vivem em situação de risco e vulnerabilidade social, o FAC está percorrendo as sete regiões de Campo Grande com as oficinas de Habilidades Manuais. Todo material utilizado para a confecção do artesanato é disponibilizado gratuitamente. Ao final, cada aluna recebe uma apostila e o produto confeccionado por ela mesma. O foco é mostrar que a pessoa pode trabalhar sem sair de casa.

As aulas foram realizadas no quintal da casa de presidente da Associação Desportiva do Parque dos Sabiás, Maisa Mamedes Peres, que sempre oferece o local para a realização de atividades como esta. “As mulheres aqui são muito participativas. E mais uma vez estamos recebendo o apoio da prefeitura dentro da nossa comunidade”, ressalta Maisa.

Para a coordenadora geral do FAC, Adir Diniz, o foco do trabalho é a geração de renda, mas as aulas acabam abordando outras vertentes como a autoestima e a valorização dessas mulheres. “O FAC está sempre levando algo de diferente e inovador nas comunidades, oferecendo um aprendizado seja no ramo da culinária ou do artesanato. Queremos despertar nas pessoas o espírito empreendedor e mostrar que são capazes de realizar seus sonhos”, enfatiza Adir.

A comunidade do bairro já participou de outros cursos e oficinas oferecidos pela prefeitura, como culinária, ovos de páscoa e cultivo de orquídeas.

Mais informações sobre os cursos e oficinas ministrados pelo FAC podem ser obtidas pelo Instagram do FAC, @fac.pmcg e pelo telefone número 2020-1361.