Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, o Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) realiza de 3 a 5 do próximo mês, a 3ª edição do Drive Thru da Reciclagem –Educação e Sustentabilidade. Mais uma vez, o evento acontece no formato drive thru, das 9h às 18h, nos altos da Afonso Pena, no estacionamento ao lado do Aquário do Pantanal.

Assim como nas edições anteriores, as tendas dos coletores estarão distribuídas dentro do estacionamento. O condutor poderá descartar os resíduos sem precisar descer do carro, evitando aglomeração e contato com pessoas e outros objetos. Quem participar irá receber sementes de árvores de diferentes espécies.

No local estarão sendo coletados papel, papelão, latinha de alumínio, vidro, sucata de ferro, óleo de cozinha usado, tecido, eletrônico, lâmpada, pilha e bateria. O segmento pet também estará presente em mais esta edição para receber doações de ração, caminhas, cobertas e utensílios em geral.

Dando sequência nas ações que o FAC realiza durante o ano, além do descarte correto o evento estará arrecadando doações para as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social. Tudo que estiver em boas condições de uso pode ser doado: brinquedos, roupas, calçados, alimentos não perecíveis, eletrodomésticos, mobílias, dentre outros.

Para Tatiana Trad, primeira dama de Campo Grande e gestora do FAC, incentivar o descarte correto é uma forma de mostrar que atitudes simples podem ser tomadas para preservar o meio ambiente. “Estamos na terceira edição de um evento que tem como foco criar uma consciência ambiental e ensinar sobre a preservação do meio ambiente. A data em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, nos convida também a repensarmos atitudes e criar novos hábitos que devem fazer parte do cotidiano de todos nós”, avalia.

Partindo do princípio de que a educação é o início de tudo, o 3º evento leva o tema educação e sustentabilidade. Para esta edição, Ana Cristina Franzoloso, gestora do Drive Thru da Reciclagem em Campo Grande e Embaixadora MS do Instituto Lixo Zero no Brasil, preparou oficinas e palestras que serão exibidas no formato híbrido. “Além da coleta teremos este ano o ambiente das oficinas, que serão voltadas para o empreendedorismo sustentável, juntamente com as palestras informativas, que vão abordar a oportunidade de geração de renda e qualidade de vida através do empreendedorismo sustentável”, pontua Ana.