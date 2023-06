Fac realiza entrega de cobertores nas sete regiões de Campo Grande

Com a chegada dos dias frios, o Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), tem realizado a entrega de cobertores nas sete regiões de Campo Grande. Nesta quinta-feira (15), moradores do Alves Pereira, Ouro Preto e Ramez Tebet receberam as doações.

Para o presidente do Bairro Alves Pereira, Antônio Marcos Bogarim, a ação vem em uma boa hora. “A gente sabe que o frio ainda tem um tempinho até ir embora, de acordo com a previsão e essas pessoas da região sul estavam precisando muito dos cobertores”, pontua.

Na comunidade Ramez Tebet os moradores também dormiram mais quentinhos. Junto com a entrega dos cobertores, ainda foi servida também uma deliciosa sopa na casa da Dona Fátima, presidente do bairro.

“Moro no bairro há 15 anos e há um ano e meio estou como presidente do bairro. Há mais de 15 anos faço a sopa na minha casa. Tudo é preparado com alimentos que recebo de doação e repassado as famílias que precisam”, explica Dona Fátima ao ressaltar que toda quinta-feira ela abre as portas de casa para quem quiser tomar a famosa sopa.

Desde a semana passada o FAC tem entregado cobertores nas comunidades mais atingidas pelo frio e chuva dos últimos dias. O Projeto Missão Servir, no Bairro Noroeste, a Comunidade Indígena Dalva de Oliveira e moradores do Mandela foram os primeiros a serem atendidos.

As entregas continuam durante os próximos dias. Nesta sexta-feira (16), acontecem no Indubrasil, Associação de Clube de Mães do Jardim São Conrado, Cooperativa Novo Horizonte e Jardim Tarumã.

Campanha do Agasalho 2023

A 7ª Campanha do Agasalho 2023 do FAC está com mais de 30 pontos de coleta distribuídos pela cidade. Como todos os anos, o foco é atender a população que vive em situação de vulnerabilidade social. As doações podem ser feitas por qualquer pessoa, empresa ou comunidade, até o dia 20 de julho.

As peças não precisam ser novas, mas devem estar em boas condições de uso. Além de mantas e cobertores, também é possível doar calças, blusas de frio, meias, gorros e calçados. Para quem não puder sair de casa a doação pode ser retirada na residência. Para isso, é preciso entrar em contato pelo telefone do FAC 2020-1361 para que o pedido seja analisado e agendado.

Onde realizar as doações?

Até o dia 20 de julho nos pontos abaixo:

Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) – Av. Fábio Zahran, 6000

Instituto Mirim – Avenida Fábio Zahran, 6.000

Prefeitura de Campo Grande – Avenida Afonso Pena, 3297

Secretarias Municipais: Endereços disponíveis aqui (

Shopping Campo Grande – Av. Afonso Pena, 4909 – Santa Fé

Pátio Central Shopping – Rua Marechal Rondon, 1380 – Centro (também entrada pela Dom Aquino) – Das 8h às 19h

Shopping Bosque dos Ipês – Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 – Parque dos Novos Estados

Academia Workout365 – Rua Dr. MichelScaff, 185 – Chácara Cachoeira

Colégio Master – Rua Geribá, 653 – Chácara Cachoeira

Shopping Norte Sul Plaza – Av Presidente Ernesto Geisel, 5259

As 11 lojas da Rede de Supermercados do Fort Atacadista

Mais informações pelo telefone e Whatsapp 2020-1361.