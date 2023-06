FAC realiza entrega de mais de 150 cobertores nesta sexta-feira

Para amenizar o frio, o Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), continua com as entregas de cobertores nas sete regiões de Campo Grande. Na tarde desta sexta-feira (16), as entregas aconteceram no Indubrasil, Associação de Clube de Mães do Jardim São Conrado, Cooperativa Novo Horizonte e Jardim Tarumã.

“Nesta semana entregamos mais de mil cobertores nas sete regiões de Campo Grande. Nós entendemos que é neste período que as pessoas em situação de vulnerabilidade mais precisam das nossas ações. Vamos seguir entregando, todos os dias, até que as temperaturas voltem a subir, peças de frio, para aquecer as famílias que tanto precisam da nossa atenção e cuidado”, destacou a chefe do executivo Municipal.

Para a dona de casa Lucimara França, a iniciativa mostra preocupação e traz conforto aos moradores. “É muito bom para gente, além de sermos lembrados como comunidade, como mãe de dois filhos também fico muito feliz sabendo que eles vão continuar aquecidos”.

Desde a semana passada, o FAC tem entregado cobertores nas comunidades mais atingidas pelo frio e chuva dos últimos dias. O Projeto Missão Servir, no Bairro Noroeste, a Comunidade Indígena Dalva de Oliveira e moradores do Mandela foram os primeiros a serem atendidos.

Os cobertores e peças de roupas foram entregues através de uma parceria entre o Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) e a também a Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS). As ações ocorrem a partir de uma determinação da prefeita Adriane Lopes, para intensificar os atendimentos e abordagens às pessoas em situação de vulnerabilidade.

Campanha do Agasalho 2023

A 7ª Campanha do Agasalho 2023 do FAC está com mais de 30 pontos de coleta distribuídos pela cidade. Como todos os anos, o foco é atender a população que vive em situação de vulnerabilidade social. As doações podem ser feitas por qualquer pessoa, empresa ou comunidade, até o dia 20 de julho.

As peças não precisam ser novas, mas devem estar em boas condições de uso. Além de mantas e cobertores, também é possível doar calças, blusas de frio, meias, gorros e calçados. Para quem não puder sair de casa a doação pode ser retirada na residência. Para isso, é preciso entrar em contato pelo telefone do FAC 2020-1361 para que o pedido seja analisado e agendado.

Onde realizar as doações?

Até o dia 20 de julho nos pontos abaixo:

Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) – Av. Fábio Zahran, 6000

Instituto Mirim – Avenida Fábio Zahran, 6.000

Prefeitura de Campo Grande – Avenida Afonso Pena, 3297

Secretarias Municipais: Endereços disponíveis aqui (

Shopping Campo Grande – Av. Afonso Pena, 4909 – Santa Fé

Pátio Central Shopping – Rua Marechal Rondon, 1380 – Centro (também entrada pela Dom Aquino) – Das 8h às 19h

Shopping Bosque dos Ipês – Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 – Parque dos Novos Estados

Academia Workout365 – Rua Dr. MichelScaff, 185 – Chácara Cachoeira

Colégio Master – Rua Geribá, 653 – Chácara Cachoeira

Shopping Norte Sul Plaza – Av Presidente Ernesto Geisel, 5259

As 11 lojas da Rede de Supermercados do Fort Atacadista

Mais informações pelo telefone e Whatsapp 2020-1361.