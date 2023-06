FAC recebe doação de 1,5 tonelada de peças para a Campanha do Agasalho 2023

O Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) recebeu nesta quinta-feira (29), 1,5 tonelada de roupas doadas pela Concessionária Águas Guariroba para a Campanha do Agasalho 2023. Cerca de 800 funcionários da concessionária se uniram para ajudar a aquecer o inverno de pessoas que se encontram em vulnerabilidade em Campo Grande.

Para a coleta dos agasalhos, a Águas Guariroba realizou nos meses de maio e junho, uma gincana entre os funcionários. Divididos em equipes, os três primeiros colocados foram premiados com brindes como notebook, tablets e celulares.

Ao todo foram arrecadadas seis toneladas entre roupas, cobertores e calçados. Para o presidente da Concessionária, a brincadeira é uma forma de incentivar os trabalhadores a praticarem a solidariedade. “Há muitos anos fazemos essa competição entre os setores. Este ano, as duas equipes que mais arrecadaram foram de campo. Vamos destinar 1,5 toneladas ao FAC e o restante para outras 40 entidades escolhidas”, explica Themis de Oliveira, diretor-presidente da Águas Guariroba.

A Coordenadora Geral do FAC, Adir Diniz, comemora o montante recebido. “É uma quantidade expressiva, que vai fazer a diferença na vida de milhares de pessoas. Recebemos diariamente muitas solicitações das comunidades e esses agasalhos vão somar com a nossa campanha, que atende as sete regiões de Campo Grande”, enfatiza ela.

A iniciativa da Águas Guariroba ocorreu por intermédio da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos. “Por meio da Agereg fizemos esse contato para que pudéssemos receber essa doação. A Águas Guariroba sempre foi parceira da prefeitura e esta com certeza é mais uma ação de sucesso”, destaca Odilon de Junior Oliveira, diretor-presidente da Agereg.

No ano passado o FAC arrecadou 14 mil peças durante a campanha. Neste ano, a meta é dobrar esse número.

A campanha do FAC teve início no dia 1º de maio e já arrecadou milhares de roupas de frio. As peças não precisam ser novas, mas devem estar em boas condições de uso. Além de mantas e cobertores, também é possível doar calças, blusas de frio, meias, gorros e calçados. Para quem não puder sair de casa a doação pode ser retirada na residência. Para isso, é preciso entrar em contato pelo telefone do FAC 2020-1361 para que o pedido seja analisado e agendado.

Saiba onde doar

Até o dia 20 de julho nos pontos abaixo:

Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) – Av. Fábio Zahran, 6000

Instituto Mirim – Avenida Fábio Zahran, 6.000

Prefeitura de Campo Grande – Avenida Afonso Pena, 3297

Secretarias Municipais: Endereços disponíveis aqui (https://www.campogrande.ms.gov.br/sites-institucionais/)

Shopping Campo Grande – Av. Afonso Pena, 4909 – Santa Fé

Pátio Central Shopping – Rua Marechal Rondon, 1380 – Centro (também entrada pela Dom Aquino) – Das 8h às 19h

Shopping Bosque dos Ipês – Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 – Parque dos Novos Estados

Academia Workout365 – Rua Dr. MichelScaff, 185 – Chácara Cachoeira

Colégio Master – Rua Geribá, 653 – Chácara Cachoeira

Shopping Norte Sul Plaza – Av Presidente Ernesto Geisel, 5259

As 11 lojas da Rede de Supermercados do Fort Atacadista

Após este período, as doações podem ser entregues diretamente no FAC, localizado na Avenida Fábio Zahran, 6.000 (mesmo prédio do Instituto Mirim).

Mais informações pelo telefone 2020-1361.