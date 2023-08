FAC recebe doações de roupas e calçados arrecadados por shopping da Capital

Parceiro do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), o Shopping Campo Grande realizou na quarta-feira (16), a entrega das roupas e calçados arrecadados durante a Campanha do Agasalho 2023 que teve início no dia 01 de maio. Cerca de 300 itens foram doados por funcionários, lojistas e frequentadores do shopping. Ao todo, a campanha conseguiu arrecadar cerca de 26 mil itens entre roupas, calçados e acessórios.

Neste ano, além do setor público a campanha ganhou novos apoiadores como os Shoppings Campo Grande, Norte Sul, Bosque dos Ipês, Pátio Central e também academias e supermercados, dentre outros. A cada ano que passa a meta é atrair cada vez mais participantes e incentivar a população campo-grandense a doar.

Para a gerente de marketing do Shopping Campo Grande, Gabriella Alves dos Santos, a parceria entre a iniciativa pública e privada vem para reforçar o compromisso entre os setores.

“O Shopping Campo Grande é hoje um ponto turístico, de negócios e de compras. Num fim de semana temos um fluxo médio de 60 mil pessoas passando por aqui, usar esse potencial para o bem-estar social é nosso compromisso. A parceria com a Prefeitura de Campo Grande para arrecadar agasalhos, garantiu ao Shopping a possibilidade de dar esse retorno aos campo-grandenses, de fazer o bem e isso nos faz bem”, destaca Gabriella.

Em sua 7ª edição, a Campanha do Agasalho acontece todo ano nos meses que antecedem a chegada do inverno. Porém, o FAC recebe doação o ano inteiro, e não apenas de roupas de frio e cobertores. Podem ser doados móveis, eletrodomésticos, roupas de cama, mesa e banho, dentre outros. Não precisa ser novo, mas precisa estar em boas condições de uso.

A coordenadora geral do FAC, Adir Diniz, ressalta a importância das pessoas doarem e praticarem o desapego. “Ficamos muito felizes em ver o esforço da iniciativa privada em contribuir com nossas campanhas. Sempre engajados junto com a gente para ajudar aqueles que mais precisam. Agradecemos imensamente essa doação que com certeza fará diferença na vida de muitas pessoas”, enfatiza.

Para a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, a parceria do Shopping Campo Grande reforça a tese de que ninguém faz nada sozinho. “As parcerias são muito importantes, principalmente quando se trata de uma Campanha tão importante, que vai atender pessoas nas sete regiões da Capital. Agradeço a todos aqueles que doaram e que de alguma forma colaboram com a nossa ação”, disse a Prefeita.

As doações podem ser entregues diretamente no FAC, na Avenida Fabio Zahran, 6.000, das 7h30 às 11h e das 13h às 17h30. Quem não tiver como levar, pode solicitar a retirada em casa mediante agendamento pelo telefone número 2020-1631.