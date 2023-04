Faculdade Insted realiza evento para celebrar Dia Nacional da Literatura

Mesa redonda terá grandes presenças, como os secretários estadual e municipal de Campo Grande e o presidente da Academia sul-mato-grossense de Letras

Sabidos da importância do conhecimento como instrumento de transformação, a Faculdade Insted com o apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Prefeitura Municipal de Campo Grande, DUO Escola de Dança e Academia sul-mato-grossense de Letras se unem no evento “Todo dia é dia do livro” para debater sobre a importância da leitura como possibilidade de formação, transformação e entretenimento. A mesa redonda será realizada na próxima quinta-feira (04), às 19h, no auditório da faculdade.

Participarão do evento como convidados: a professora Thaís Barbosa, da Escola Estadual Prof. Emygdio Campos Widal e Academia Estudantil de Letras “Raquel Naveira”; Henrique de Medeiros, presidente da Academia sul-mato-grossense de Letras; Raquel Naveira, membro da Academia sul-mato-grossense de Letras; Ana Maria Bernardelli, membro da Academia sul-mato-grossense de Letras; Lucas Henrique Bitencourt, Secretário Municipal de Educação de Campo Grande/MS e Hélio Daher, Secretário Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul.

“A proposta do evento é ofertar à comunidade, alunos(as) e entusiastas da educação, que o dia do livro é todo dia. As discussões espontâneas trarão diálogos acerca dessa relevantíssima ideia de promover o despertar para o livro na certeza de que ele pode – efetivamente – colaborar para o processo de transformação na vida de uma pessoa, desde a sua infância até os dias mais belos da melhor idade”, afirma o organizador do evento, Prof. Dr. Fábio do Vale.

A mesa será conduzida também pelo mediador e poeta Rubenio Marcelo da Academia sul-mato-grossense de Letras que junto ao Professor Dr. Fábio do Vale, farão a condução do debate.

O evento foi idealizado em alusão ao Dia Nacional do Livro e o Dia Internacional do Livro, comemorados nos dias 18 e 23 de abril, respectivamente, e ao Dia Nacional da Literatura celebrado no dia 01 de maio.

Aos interessados em adquirir conhecimento através de debates tão importantes no contexto de aprendizagem, o evento é totalmente gratuito à população.

A Faculdade Insted fica localizada na Rua 26 de Agosto, 63 – Centro. Para mais informações entre em contato pelo telefone (67) 3201-5999.