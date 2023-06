Faemg Senar em Campo chega à Barbacena

O evento é uma iniciativa da atual diretoria do Sistema Faemg Senar, que visa se aproximar ainda mais do produtor rural, dando ênfase ao lema “mais interior, menos BH”. Neste programa, toda a diretoria da Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Minas Gerais se deslocam até onde está o produtor rural e apresenta os principais produtos e serviços que podem ser oferecidos pelas entidades.

Estarão presentes o presidente do Sistema Faemg Senar, Antônio Pitangui de Salvo, o 1º vice-presidente de finanças, Renato Laguardia, o 1º vice-presidente de secretaria, Ebinho Bernardes, dentre outros diretores e autoridades da entidade. Mais de 500 pessoas são esperadas no evento.

O Faemg Senar em Campo já foi realizado em Manhuaçu, Alfenas, Santa Rita do Sapucaí, Padre Paraíso e São Gotardo. Essa edição vai acontecer no próximo dia 21 de junho, a partir das 8h da manhã, no Spazio Franato’s, que fica na rua Pedro Bonato, nº 1500, no bairro do Carmo, em Barbacena.