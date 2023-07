FAESC capacita produtor sobre comportamento dos mercados

Para orientar os produtores e o dirigentes rurais sobre as mudanças no cenário macroeconômico e as perspectivas de mercado, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina (FAESC) contratou a consultoria de maior referência no agronegócio brasileiro e de abrangência internacional – Safras & Mercado – para uma série de webinar durante o ano.

O presidente da FAESC José Zeferino Pedrozo assinala que as informações mercadológicas ajudam os produtores e empresários rurais a planejar melhor tanto a programação da produção, quanto o planejamento da venda das safras. E justifica a parceria com a consultoria Safras & Mercado que atua há 37 anos em análise econômica e de mercados de commodities através de excelentes analistas em agribusiness.

As webinar são abertas ao público (Sindicatos, lideranças, produtores, técnicos e demais interessados) e para participar basta acessar o site https://sistemafaesc.com.br/, preencher o cadastro e o link é enviado para o e-mail informado. Na data do evento, o link também é enviado no WhatsApp informado no cadastro.

Foram realizados webinar, ou seja, seminário on-line ao vivo em vídeo, em maio (cenário de oferta e demanda global e perspectivas do mercado do milho e soja) e em junho (perspectivas e tendências do mercado de fertilizante).

O cronograma ainda prevê seis edições neste ano, conforme o cronograma abaixo: