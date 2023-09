FAF da PMMS promove 2º Simpósio em Saúde Mental

Campo Grande (MS) – Nesta manhã, o 2º Simpósio em Saúde Mental, em alusão ao Setembro Amarelo, aconteceu no auditório do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), organizado pelo FAF (Fundo de Assistência Feminina) da PMMS. O evento contou com palestras que abordaram questões relacionadas à saúde mental, com o propósito principal de conscientização dos participantes.

O FAF tem dedicado este mês de setembro à promoção de atividades relacionadas a essa causa, e o Simpósio de hoje teve como foco central a sensibilização dos presentes acerca da importância da prevenção do suicídio. Durante o evento, dois renomados profissionais da área da saúde ministraram palestras informativas, seguidas por um agradável e esclarecedor bate-papo.

Embora o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio tenha sido oficialmente celebrado em 10 de setembro, é fundamental destacar que essa importante iniciativa não se limita apenas a este mês, mas estende-se ao longo de todo o ano. Em 2023, o lema adotado é “Se precisar, peça ajuda!”, reforçando a mensagem de que o apoio está sempre disponível para aqueles que necessitam.

O Comandante-Geral da PMMS, Coronel PM Renato dos Anjos Garnes, destacou a importância de olhar com atenção o companheiro de serviço e do cuidado com a saúde mental. No ensejo, parabenizou o trabalho realizado pela equipe do FAF, que segue contribuindo pro bem-estar do policial militar e seus familiares.

A presença de policiais militares de diversas unidades da PMMS no evento foi notável, contribuindo para a dinâmica e interação com os palestrantes, enriquecendo ainda mais a experiência dos presentes.

O Fundo de Assistência Feminina disponibiliza assistência aos policiais militares e seus familiares.

Para entrar em contato com o Fundo de Assistência Feminina – FAF.

Plantão FAF (24 horas): (67) 99209-5350

Telefones: (67) 3341-5902

E-mail: fafpmms@hotmail.com.

