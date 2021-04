Fahd Jamil Georges está preso desde segunda-feira (19) na cela do Garras. Conhecido como o “Rei da Fronteira” recebeu nesta quinta-feira (22) a vista da filha que lhe trouxe roupas e pertences pessoais. O MPMS e a defesa devem apresentar hoje os quesitos que serão respondidos pelo perito no qual irá avaliar as condições de saúde de Fahd. O advogado Gustavo Badaró solicitou prisão domiciliar para o preso, que faz tratamento com oxigênio suplementar por falta de capacidade dos pulmões. A perícia deverá ser realizada nos próximos cinco dias. “Se, nesse prazo, não for realizada a perícia, nosso pedido de prisão domiciliar poderá ser reapreciado pelo juiz. A defesa irá apresentar os quesitos e aguardar o prazo”, informou o advogado. Por decisão do juiz da 1ª Vara Criminal de Campo Grande, Roberto Ferreira Filho, Fahad Jamil, segue preso no Garras, onde a segurança foi reforçada.