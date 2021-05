A Prefeitura de Campo Grande ampliou o público para vacinação contra a Covid-19. Nesta quinta-feira, dia 20 de maio, trabalhadores da educação e profissionais de assistência social com 18 anos ou mais já podem se imunizar. Também estará sendo feita a aplicação da segunda dose de Astrazeneca para pessoas que se vacinaram até o dia 20 de março e a repescagem de todos os públicos já contemplados, com exceção das gestantes com ou sem comorbidade.

O atendimento destes públicos ocorre em locais distintos. A vacinação de trabalhadores da educação e profissionais da assistência social, além da aplicação da segunda dose de Astrazeneca, ocorre nos mais de 50 pontos de imunização espalhados pelas sete regiões urbanas e distritos do município. A relação de todos os locais abertos e os respectivos horários para vacinação está disponível no fim do texto.

Já a repescagem para os demais públicos será realizada somente no Drive-thru Ayrton Senna e no Guanandição. Saiba quem pode se vacinar em http://www.campogrande.ms.gov.br