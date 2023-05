Falsa médica é presa durante consulta em SP

Falsa médica de 37 anos foi presa na terça-feira (30) na região de Perdizes, na Zona Oeste de São Paulo.

A denúncia partiu de uma mulher que identificou que a profissional de estética Marcela Gouveia estava se passando por médica e usando seu registro de CRM. No Instagram, a profissional tem mais de 86 mil seguidores. A vítima marcou consulta com Marcela e solicitou acompanhamento de uma policial.

No final do atendimento, a autora carimbou um pedido de exames com o CRM da vítima, resultando em sua atuação em flagrante segundo a polícia. O flagrante foi formalizado pela3ª Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco). A mulher foi presa e aguarda encaminhamento para audiência de custódia.