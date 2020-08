CAMPO GRANDE/MS – A denúncia foi registrada na Depac do Centro, ontem (10) à noite, por um advogado, de 26 anos. A vitima tentava negociar a compra de uma motocicleta pelo portal OLX com o acusado, quando teria descoberto que se tratava de estelionatário. Durante as negociações descobriu que o vendedor usava a falsa carteira da OAB para aplicar golpes no referido em Campo Grande.

Ficou sabendo da bandidagem quando foi procurar o suposto advogado e ao entrar em contato descobriu que o autor estaria usando a carteira de outro colega de profissão para aplicar golpes na internet.

O homem teria enviado a foto de sua carteira da Ordem dos Advogados para o bandido. E com medo de ter a sua carteira usada para também aplicar golpes, vitima procurou a delegacia para registrar um boletim de ocorrência. A polícia investiga o caso.