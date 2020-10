Marx Honorato Ortiz, 41 anos (Foto acima) senta no banco dos réus no dia 4 de novembro por morte de um paciente, de 56 anos de idade. O julgamento está marcado para 8 horas, no Fórum de Sete Quedas, comarca à qual pertence o município de Paranhos.

O acusado é réu por homicídio doloso (com intenção de matar), exercício irregular da medicina e falsa identidade. O acaso ocorreu em Paranhos, no ano de 2014. Ele aguarda o julgamento recolhido no presídio de Naviraí desde o dia 27 julho deste ano. À época ele foi preso por policiais da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídio no bairro Santa Emília, na Capital.

Marx cursou medicina na Bolívia, mas sem habilitação para exercer a profissão no Brasil. Quando o paciente morreu, ele trabalhava no Hospital Municipal de Paranhos usando o nome e o CRM (Conselho Regional de Medicina) de um médico de verdade, residente em Campo Grande.