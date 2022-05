Davi Souza Teixeira, 23 anos foi preso na noite de segunda-feira (23) quando assumia o plantão na UTI da Fundação Hospitalar de Costa Rica/MS, sobre a acusação de exercício ilegal da profissão ou atividade, foi ouvido e liberado pela autoridade policial. Davi usava o CRM de uma médica com registro no estado de São Paulo. Nas redes sociais, Davi se apresenta como médico e mestrando em Saúde Pública. Mas ele disse que “houve um mal-entedido” e que tudo será esclarecido por meio do seu advogado.