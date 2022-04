Falsos corretores deram golpes da casa própria em Campo Grande. Dois moradores perderam aproximadamente R$ 24 mil ao caírem no golpe. Os supostos corretores trabalhavam para o Grupo AL Serviços Financeiros e Investimentos, ofereciam algo inacreditável: uma carta contemplada de consórcio no valor de R$ 250 mil. Dois responsáveis pela empresa; foram presos. A denúncia chegou ao CRECI, em fevereiro deste ano. O Golpe consistia em oferecer as vítimas cotas de consórcio contempladas de R$ 200 mil e R$ 250 mil.