Famasul e deputados estaduais pedem intervenção do STF contra invasões indígenas

A Famasul, a FPIZ e a FPDDP, coordenadas pelo deputado Coronel David, solicitarão ao STF que as decisões judiciais sejam cumpridas para proteger os direitos dos produtores rurais. A medida é uma resposta a crimes e invasões que afetam propriedades em Mato Grosso do Sul e outros estados. Marcelo Bertoni expressou a urgência da situação, ressaltando que a insegurança jurídica compromete a economia rural. A reunião contou com a presença de vários líderes e parlamentares, e uma carta aberta foi divulgada para a imprensa.

Leia a carta na íntegra clicando aqui.