Famasul indica início da colheita de milho no Mato Grosso do Sul

A Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul) divulgou seu Boletim Semanal da Casa Rural, indicando novos reportes sobre as lavouras do estado.

De acordo com o levantamento, a colheita da segunda safra de milho já começou no estado e atingiu 0,8% do total semeado, o que é 2,10 pontos percentuais atrás do registrado à safrinha de 2022.

Das áreas que ainda restam em campo, 91,6% foram avaliadas como em boas condições, enquanto 7,1% foram classificadas como regulares e 1,3% avaliadas como ruins, mesmo indicadores da última semana.

“Na última semana, observou-se tempo seco e quente no estado, com mínimas de 6,3°C no dia 20 de junho nos municípios de Amambai e Rio Brilhante. Além disso, nesse mesmo dia, foram registrados baixos valores de umidade relativa do ar, com um índice de 22% em Costa Rica, e a temperatura máxima atingiu 31,4°C em Nhumirim”, detalha a Famasul.

Para esta temporada, a Famasul segue estimando uma a área total plantada de 2,325 milhões de hectares, 5,39% a mais do que 2022, e uma produtividade média estimada de 80,33 sacas por hectare, totalizando uma produção projetada de 11,206 milhões de toneladas, o que seria 12,28% menor do que o atingindo no ciclo passado.

“A perspectiva para a cultura ainda é incerta, pois em Mato Grosso do Sul, 54% da produção está fora da janela ideal de semeadura. Isso aumenta o risco de danos causados por intempéries climáticas, como estiagem, geada e queda de granizo. Uma parcela significativa da produção encontra-se no estágio de desenvolvimento fenológico vegetativo”.

A publicação destaca ainda que, foi registrada geada na madrugada entre os dias 15 e 16 de junho nas regiões Oeste, Centro e Sudoeste. “Os municípios afetados incluíram Bonito, Maracaju, Nova Alvorada do Sul, Rio Brilhantes, Antônio João e Ponta Porã. No entanto, a geada foi localizada e de baixa intensidade, não causando danos significativos nas lavouras de milho segunda safra que preocupassem os produtores”, de acordo com o levantamento realizado pela equipe de campo.

Do lado do mercado, a Famasul aponta que o preço da saca de milho se valorizou 1,55% no Mato Grosso do Sul entre os dias 19 e 23 de junho, sendo negociado ao valor médio de R$ 40,88.

Até o momento, apenas 29,03% da safra estimada foi comercializada.