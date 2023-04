Família autoriza e Botafogo seguirá usando a marca Nilton Santos

A neta de Nilton Santos (1925-2013), um dos maiores jogadores do Botafogo e do futebol brasileiro de todos os tempos, Hanna Santos, autorizou o clube a seguir utilizando por mais dez anos a marca Estádio Nilton Santos, como é chamada a arena do Glorioso.

Além disso, o clube tem diversos produtos patenteados com a camisa 6 e com o nome da Enciclopédia do Futebol.

A autorização foi um pedido do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Coube à neta de Nilton Santos, Hanna Santos, atender à solicitação, dada ainda no mês passado. A jovem é torcedora do Alvinegro e presença constante no estádio para acompanhar as partidas do clube.

Projeto de melhorias no estádio

O dono da SAF, John Textor, e detentor de 90% do futebol alvinegro, quer fazer uma modernização no Estádio Nilton Santos e transformar em uma arena mais moderna, como muitas que hoje existem no Brasil. O estádio do Palmeiras, por exemplo, é um dos que podem ser utilizado como modelo pela diretoria alvinegra.

O norte-americano já abriu negociações com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, para fazer modificações no estádio que o Botafogo tem a concessão. A primeira mudança já foi feita: a mudança do gramado do Niltão para sintético.

O Botafogo estreou o novo gramado na primeira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, na vitória sobre o São Paulo, por 2 a 1.O Botafogo volta a campo nesta segunda-feira (24), em uma Arena, mas é a Fonte Nova, em Salvador, diante do Bahia, pela segunda rodada do nacional.