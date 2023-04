Família de Michael Schumacher planeja ação legal por entrevista falsa de IA

A família do sete vezes campeão de Fórmula 1 Michael Schumacher está planejando uma ação legal depois que uma revista alemã publicou uma entrevista falsa de inteligência artificial (IA), disse um porta-voz da família à CNN na quinta-feira (20).

Schumacher não é visto em público desde que sofreu uma lesão cerebral em um acidente de esqui em dezembro de 2013.

Em 15 de abril, Die Aktuelle, uma revista semanal na Alemanha, publicou uma foto sorridente do homem de 54 anos na capa com a manchete: “Michael Schumacher, a primeira entrevista”. Abaixo do título está um subtítulo que diz: “Pareceu enganosamente real”.

A entrevista falsa aparece na página oito da revista com a manchete, “Minha vida mudou completamente” e inclui citações fictícias atribuídas a Schumacher, discutindo sua vida familiar desde o acidente e sua condição médica.

Somente no final do artigo fica claro que a entrevista foi produzida pela AI.

“Posso confirmar que a família de Michael Schumacher está planejando entrar com uma ação legal por causa de uma entrevista falsa de inteligência artificial feita pelo canal alemão Die Aktuelle”, disse um porta-voz de Schumacher à CNN.

Dennis Barkhausen, porta-voz do Funke-Mediengruppe que publica Die Aktuelle, se recusou a comentar. “Por favor, entenda que não comentamos sobre este assunto”, disse Barkhausen à CNN.

Desde o acidente, a família Schumacher manteve as atualizações sobre a saúde da lenda do automobilismo ao mínimo para proteger sua privacidade.

Em setembro de 2021, Corinna Schumacher discutiu a condição de seu marido em um documentário da Netflix sobre sua carreira na Fórmula 1. “Ele ainda me mostra o quão forte ele é todos os dias”, disse ela na época.

“Moramos juntos em casa. Fazemos terapia. Fazemos tudo o que podemos para melhorar o Michael e garantir que ele esteja confortável. E simplesmente fazê-lo sentir nossa família, nosso vínculo.

“E não importa o que aconteça, farei tudo o que puder. Todos nós iremos. Estamos tentando continuar como uma família, do jeito que Michael gostava e ainda faz. E estamos seguindo nossas vidas.”

“’Privado é privado’, como ele sempre dizia. É muito importante para mim que ele continue a aproveitar sua vida privada o máximo possível. Michael sempre nos protegeu e agora estamos protegendo Michael.”

O filho de Schumacher, Mick, também é piloto de Fórmula 1 e atualmente é reserva da Mercedes depois de duas temporadas pilotando pela Haas.

“É um grande privilégio para mim carregar o sobrenome Schumacher para a Fórmula 1 novamente”, disse o piloto de 24 anos à CNN dois anos antes de sua primeira temporada no esporte.